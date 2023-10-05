أسرار الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء ماليون إن الرهان على تأزم مالي في لبنان ليس دقيقا لأن سياسة مصرف لبنان الحالية سوف تمنع استنزاف فائض ميزان المدفوعات الناتج عن التحويلات الاغترابية وعائدات السياحة لحساب الدولة وتغطية إنفاقها ما يجبرها على تحسين الجباية ويخلق بالتوازي مع توازن نقدي في السوق يحرسه مصرف لبنان توازن نفقات وواردات قابلا للتحقق مع حجم اقتصاد بحجم الاستيراد وموازنة تمثل 10% من المستوردات.



خفايا

يقول خبير دستوري إن الفشل المتلاحق للنظام الديمقراطي في بلدان العالم يطرح أسئلة حول النموذج الجديد لأنظمة الحكم بعدما ثبت ان الفشل ليس محصورا بتصدير النموذج الغربي الى الشرق سواء عبر ثورات الربيع العربي الفاشلة او حربي أميركا في العراق وأفغانستان، بل إن الفشل ينتقل الى بلدان النموذج الغربي حيث الانسدادات الدستورية الأميركية متلاحقة منذ الهجوم على مبنى مجلس النواب رفضا لنتائج الانتخابات وآخر العلامات ازمة رئاسة مجلس النواب.



نداء الوطن: خفايا

بعد التداول بخبر قيام أحد الاشخاص باختلاس مبالغ مالية من مغتربين في أفريقيا، أظهرت التحقيقات في ساحل العاج أنّ الجاني والضحايا شركاء في عمليات غير قانونية حالت دون تقديم أي منهم دعوى قضائية أمام القضاء اللبناني. ويتردد أنّ مرجعية نيابية أبدت انزعاجها من تلك الواقعة.

أعاد حزب معارض إقفال الباب على البحث بأسماء رئاسية جديدة من فئة «الثالثة» بعد تمسّك الثنائي الشيعي وتشدده بترشيح سليمان فرنجية.

أحد الأقطاب السياسيين الذي ينتقد بشدة النزوح السوري والأعداد الهائلة التي تدخل لبنان وفرص العمل التي يأخذونها من أمام اللبنانيين، تبيَّن أنّ أعماله في البناء والإستثمارات الإنشائية، مباشرة أو عبر شركات ومطوِّرين، يعمل فيها ما لا يقل عن ثمانمئة سوري موزَّعين في ورشه ومشاريعه.

اللواء: أسرار

لغز

تتشدَّد عناصر شرطة البلديات في ما كان يُعرف «بالمناطق الشرقية» في إجراءات تحرك السوريين ليلاً في مناطقهم..

غمز

تردَّد أن الجرَّة انكسرت بين نائبين، كانت تربطهما علاقات صداقة وتزاور، على خلفية تصريحات اقتضت تصريحات معاكسة..





همس

يتصرَّف مرشحان على الأقل، وهما من خارج الجسم المدني، وكأن حظوظ الواحد منهما، باتت كاسحة، وتنتظر الوقت المناسب، للاعلان عن الترشيح الاجماعي أو الأكثري..