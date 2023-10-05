living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الأول 2023

5
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء ماليون إن الرهان على تأزم مالي في لبنان ليس دقيقا لأن سياسة مصرف لبنان الحالية سوف تمنع استنزاف فائض ميزان المدفوعات الناتج عن التحويلات الاغترابية وعائدات السياحة لحساب الدولة وتغطية إنفاقها ما يجبرها على تحسين الجباية ويخلق بالتوازي مع توازن نقدي في السوق يحرسه مصرف لبنان توازن نفقات وواردات قابلا للتحقق مع حجم اقتصاد بحجم الاستيراد وموازنة تمثل 10% من المستوردات.


خفايا

يقول خبير دستوري إن الفشل المتلاحق للنظام الديمقراطي في بلدان العالم يطرح أسئلة حول النموذج الجديد لأنظمة الحكم بعدما ثبت ان الفشل ليس محصورا بتصدير النموذج الغربي الى الشرق سواء عبر ثورات الربيع العربي الفاشلة او حربي أميركا في العراق وأفغانستان، بل إن الفشل ينتقل الى بلدان النموذج الغربي حيث الانسدادات الدستورية الأميركية متلاحقة منذ الهجوم على مبنى مجلس النواب رفضا لنتائج الانتخابات وآخر العلامات ازمة رئاسة مجلس النواب.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

بعد التداول بخبر قيام أحد الاشخاص باختلاس مبالغ مالية من مغتربين في أفريقيا، أظهرت التحقيقات في ساحل العاج أنّ الجاني والضحايا شركاء في عمليات غير قانونية حالت دون تقديم أي منهم دعوى قضائية أمام القضاء اللبناني. ويتردد أنّ مرجعية نيابية أبدت انزعاجها من تلك الواقعة.

 

أعاد حزب معارض إقفال الباب على البحث بأسماء رئاسية جديدة من فئة «الثالثة» بعد تمسّك الثنائي الشيعي وتشدده بترشيح سليمان فرنجية.

 

أحد الأقطاب السياسيين الذي ينتقد بشدة النزوح السوري والأعداد الهائلة التي تدخل لبنان وفرص العمل التي يأخذونها من أمام اللبنانيين، تبيَّن أنّ أعماله في البناء والإستثمارات الإنشائية، مباشرة أو عبر شركات ومطوِّرين، يعمل فيها ما لا يقل عن ثمانمئة سوري موزَّعين في ورشه ومشاريعه.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

تتشدَّد عناصر شرطة البلديات في ما كان يُعرف «بالمناطق الشرقية» في إجراءات تحرك السوريين ليلاً في مناطقهم..

 

غمز

تردَّد أن الجرَّة انكسرت بين نائبين، كانت تربطهما علاقات صداقة وتزاور، على خلفية تصريحات اقتضت تصريحات معاكسة..



همس

يتصرَّف مرشحان على الأقل، وهما من خارج الجسم المدني، وكأن حظوظ الواحد منهما، باتت كاسحة، وتنتظر الوقت المناسب، للاعلان عن الترشيح الاجماعي أو الأكثري..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   