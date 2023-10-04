الملف الرئاسي يدور في حلقته المفرغة

A + A -

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

في انتظار مفاجآت لا تبدو سهلة المنال، يدور الملف الرئاسي في حلقته المفرغة، مترقبا خرقا خارجيا متعثرا من هنا، وصحوة ضمير داخلية شبه مستحيلة من هناك.

وفي الوقت الضائع، عجز كامل لمجلس النواب، وفشل ذريع لحكومة تصريف الاعمال، وشلل قضائي واضح، وتراجع فظيع في مستوى العمل الحزبي، الى درجة طرد نائب سابق وزوجته من أحد الاحزاب التي تستعد قريباً لاستحقاق داخلي تصفُه بالديموقراطي، لمجرد مشاركته في “ترويقة”.

وبالعودة الى الملف الرئاسي، جدد التيار الوطني الحر التأكيد اليوم على بذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة، ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة التحديات والمخاطر الداهمة، التي من ابرزها النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان.

وشدد التيار على أنه ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم، بل بالحفاظ على وجود لبنان، والحكم بالنسبة اليه ليس الاّ وسيلة لبناء الدولة لا هدفاً بحد ذاته. ورأى التيار ان الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ.