سرقة كابلات الكهرباء من هذه المنطقة!

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تعرضت كابلات محطة مرج علي التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في بلدة شحيم، الواقعة عند مفرق بلدة داريا، للسرقة بشكل كامل، ما تسبب بحرمان المنطقة من الكهرباء.



كما تعرضت كابلات محطة أخرى تقع في نفس المنطقة، وتحديداً عند مفرق حي الاستملاك للسرقة على أيدي مجهولين، حيث تم ابلاغ القوى الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها.



وعكست الحادثتين حالة من الاستنكار والاستياء لدى أهالي منطقة مرج علي في شحيم، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بـ"التحرك السريع وملاحقة الفاعلين لسوقهم الى العدالة ووضع حد لمثل هذه التعديات التي تطاول الجميع وتهدد الأمن والاستقرار وتعكر الهدوء".

وأكدوا في بيان انهم "لن يسمحوا ليد الشر ان تنال من هدوء واستقرار المنطقة واستغلال الأجواء لتنفيذ مخططاتهم بهدف السرقة من اجل مصالحهم الخاصة، على حساب المصلحة العامة".