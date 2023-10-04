living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بدران: استعادة مستحقات الجامعة اللبنانية من أموال الـ pcr ترتبط بتنفيذ قرار ديوان المحاسبة

4
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران على “سعي الجامعة المستمر لمعالجة أي خلل لضمان تأمين عام دراسي سليم، وإلى التحفيزات التي تندرج تحت عنوان دعم الأساتذة وتأمين الحد الأدنى المطلوب للاستمرار”، مؤكّدًا على “ضرورة تأمين ديمقراطية التعليم وإعادة الاعتبار للرواتب، والمحافظة على السمعة المهنية التي تتميز بها الجامعة اللبنانية”.

وأشار في حديث عبر لـ”صوت لبنان” إلى “صعوبة المحافظة على الأستاذ بمبلغ زهيد، لافتًا إلى أن الجامعة خسرت عددًا كبيرًا من الأساتذة في مختلف الكليات بسبب تدني الرواتب، مؤكّدًا أن رئيس الجامعة لديه صلاحيات محددة ولا يمكنه القيام بكل المهام، وعلى ضرورة استعادة صلاحيات مجلس الجامعة، المرتبط بالعمداء.

 

ولفت إلى تحويل هذا الملف إلى مجلس الوزراء ليصبح ملفًا سياسيًا لا اكاديميًا، وممثلين الأساتذة في الكليات وممثلي اتحاد الطلبة، مؤكّدًا على سعيه لتحويل الجامعة اللبنانية إلى جامعة تدريسية بحثية منتجة، لإثبات انها لصيقة بالمجتمع من خلال تقديم الفحوصات المجانية.

وفي موضوع الطعن الذي قدّم ضد قرار رفع الرسوم، أشار بدران إلى أن إيقاف القرار يتطلب قرار وقف تنفيذ، بانتظار قرار مجلس شورى الدولة.

وأشار إلى أن استعادة مستحقات الجامعة اللبنانية من أموال الـ pcr ترتبط بتنفيذ قرار ديوان المحاسبة، لافتًا إلى ربط النزاع مع وزارة الأشغال، وتقديم طلب لشورى الدولة لتحصيل هذه الأموال، بانتظار اصدار الحكم.

وطالب بدران بالاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة اللبنانية، لتبقى صرحًا اكاديميًا متميزًا ومتألقًا في لبنان، موضحًا أن الخطر الأكبر الذي يهدد الجامعة يتمثّل بسلب صلاحيات مجلس الجامعة وعدم إعطائها الموازنات التي تطلبها لتأمين الأموال التي تحتاجها لضمان استمرارية عمل الكادر الإداري والتعليمي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   