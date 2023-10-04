"الصّناعة" تُحذّر من استخدام عمّـال سوريين لا يحوزون هذه الأوراق!

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أصدرت وزارة الصناعة، تعمياً جاء فيه: "نذكّر بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم رقم 83/1 تاريخ 14/9/2023 الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، استناداً إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1 تاریخ 11/9/2023، بموضـوع النزوح السـوري والذي طلب فيه عدم استخدام عمّـال سوريين لا يحـوزون أوراقـاً وتراخيص قانونيـة، وذلـك تحـت طـائلـة وقـف عمـل تـلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها".



وأكّدت الـوزارة، "اتخاذ الإجـراءات والتدابير الراميـة إلـى التثبّـت مـن التـزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه".



وتمنّت على وسائل الاعلام "تكرار نشر هذا التعميم لحسن تطبيقه".