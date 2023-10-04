living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام.. ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار بيروت في شهر أيلول

4
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال ايلول المنصرم وازداد عدد الركاب بنسبة 20 بالمئة عما كان عليه في ايلول العام الفائت 2022,لينهي الشهر التاسع من العام الجاري 2023 ايامه الثلاثين على ما مجموعه 779 ألفاً و 456 راكباً،رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايلول الى خمسة ملايين و 804 آلاف و 503 ركاب،مقابل اربعة ملايين و 838 ألفاً و 182 راكباً في نفس الفترة من العام الماضي 2022 اي بزيادة قاربت 20 بالمئة.
وتوزعت حركة المطار خلال ايلول 2023 على الشكل التالي:
المسافرون:
ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال ايلول 2023 بنسبة 23 بالمئة وسجل 342 ألفاً و 824 راكباً،كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 18 بالمئة وبلغ 435 ألفاً و890 راكباً،في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 8,73 بالمئة وسجل 742 راكباً،ليبلغ المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال ايلول الماضي 779 ألفاً و 456 راكباً ( بزيادة 20,11 بالمئة).
حركة الطائرات:
ارتفع مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 18,31 بالمئة وسجل 6007 رحلات،منها 3005 رحلات وصول الى لبنان (بزيادة 18,44 بالمئة)،كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 18,18 بالمئة وسجل 3002 رحلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   