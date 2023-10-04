قبلان يُحذّر من "كارثة"

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توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان اليوم الأربعاء، الى "القادة السياسيين"، بالقول:" غلق الأبواب كارثة والتدويل تذويب للقرار السيادي والتحدي خسارة للعائلة اللبنانية والطوأفة محرقة للبلد ولبنان مفتوح على أسوأ سيناريو دولي إقليمي تقوده واشنطن توازيا مع سياسيات التطبيع التي تعمل على إعادة توزيع المنطقة اقتصادياً وأمنياً".



وتابع،"والمطلوب نصف تسوية وحوار تطميني وكسر حواجز لأن العالم غابة مصالح، ولا خوف على لبنان الكيان إنما الخوف على لبنان العائلة، ونحن اليوم أمام اثنين لا ثالث لهما: إما نربح جميعاً أو يخسر لبنان".