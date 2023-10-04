أمطار خفيفة.. إلكيم حال الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل ، و يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة، بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات ، تسود حال من عدم الاستقرار في الداخل و جنوب البلاد مع احتمال أمطار خفيفة .

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل ، و يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية .

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل و يتكون الضباب على المرتفعات .

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، و يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 14 إلى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شمالية شرقية و ناشطة ليلا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 18,17