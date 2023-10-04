عشاء خيري لجمعية "Les Toits de Beyrouth" في باريس يضم أبناء الجالية وأصدقاء لبنان في "دائرة النِّعمة" الداعمة للبنان ‎

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تنظّم جمعية "Les Toits de Beyrouth" في باريس، وهي الجمعية الشقيقة لـ"سطوح بيروت" في لبنان، عشاءها الخيري السنوي والذي يحمل هذه السنة عنوان: "Cercle de Grâce"، وذلك مساء الجمعة 6 تشرين الأول 2023، في فندق "InterContinental-Paris le Grand"، ابتداءً من الساعة السادسة والنصف.

سيجمع هذا الحفل نخبة من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا وأصدقاءً للبنان من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية، وسيتمّ فيه تكريم أطبّاء لبنانيين - فرنسيين ممّن أبدعوا في مهنتهم وكان لهم دور بارز في مساعدة لبنان خلال أزمته الحالية.

يتخلّل الحفل برنامج فنّي وسحب على جوائز الطومبولا، ويعود ريعه للحالات التي تتبنّاها الجمعية.