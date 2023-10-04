تحذيرات لبنانية من إعادة النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين بسبب التمويل

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الوطن السورية: حذر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، من إعادة وزارته النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين السوريين في دوام بعد الظهر نتيجة عدم التزام الدول المانحة بالتمويل المتفق عليه، في وقت أوقفت فيه السلطات اللبنانية، سوريين بعد مداهمة خيمتهما في مدينة زحلة وعثورها على أسلحة داخلها، تزامناً مع حدوث مشاجرة في مدينة صور بين شبان سوريين وآخرين لبنانيين تطور لاستخدام السكاكين وإطلاق النار في الهواء.

وبحث الحلبي خلال لقاء جمعه مع وكيلة الأمين العام والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على رأس فريق عملها، التحديات التي تواجهها الوزارة مع مطلع العام الدراسي الجديد واحتياجاتها لإقلاع العام الدراسي واستمراره واستقراره.

وقدم الحلبي خلال اللقاء، شرحاً عن التحديات التي تتطلب تأمين التمويل في الوقت المحدد، مشيراً إلى حاجات المعلمين للوصول إلى المدارس وتمكينهم من العيش الكريم بالحد الأدنى المقبول.



ولفت، إلى «الأموال التي تأخرت الجهات المانحة بسدادها عن العام الدراسي المنصرم والذي سبقه أيضاً»، وقال: إن هذا الأمر سيدفع «الوزارة إلى إعادة النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين (السوريين) في دوام بعد الظهر نتيجة عدم الالتزام الدولي بالتمويل المتفق عليه، كما أن مدارس عديدة لن تتمكن من فتح أبوابها بسبب خلو صناديقها من الأموال».



ولدى طرح موضوع ازدياد عدد التلامذة من النازحين السوريين، عبّر الحلبي عن «الخشية من تراجع أعداد تلامذة الثانويات الرسمية نظراً لتجربة العام الدراسي المنصرم الذي شهد إضرابات وإقفالاً قسرياً»، مشدداً على «ضرورة أن يعمل المانحون بما ينسجم مع خطة الوزارة».