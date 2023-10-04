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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 تشرين الأول 2023

4
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 الأخبار: روسيا - الغرب: الرقص على حافة الحرب

أزمة النازحين: ميقاتي وعون يمسكان بمفتاح الحلّ

 

 

 

الديار: المساعي الخارجية تسقط الواحد تلو الآخر... تشرين سائر رئاسياً نحو دروب مقفلة
باريس والرياض توافقان الدوحة على الخيار الثالث... ولا تحرك جدي لواشنطن
تداعيات النزوح الثاني تتفاقم في المناطق... إشكالات يومية تهدّد بانفجار امني مرتقب

 

 

 

 

نداء الوطن: محافظ البقاع لـ"نداء الوطن": 4 آلاف مؤسسة يُديرها سوريّون
900 ألف نازح غير مسجّل يتلقّون 270 مليون دولار شهرياً

 

 

 

 

البناء: واشنطن تدخل أزمة دستورية مع عزل رئيس مجلس النواب وبدء مسار عزل الرئيس بايدن الناطق بلسان الاتحاد الأوروبي: أوروبا لن تقبل بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم زيارة الموفد القطري مؤجلة بعد فشل الخيار الثالث… ولو بمقايضة سقوط فرنجية وعون

 

 

 

 

اللواء: مَن يُغرق لبنان بفوضى التشتُّت والفراغ!
إشتباك نيابي مع مفوضية اللاجئين.. وجنبلاط لسلمية حراك السويداء

 

 

 


النهار: الاستنفار حيال النزوح... مواجهة أم ملء فراغ؟

 

 

 



الجمهورية: جمود داخلي وغموض خارجي

 

 

 


l'orient le jour: Geagea à « L’OLJ » : Les attaques contre Joseph Aoun sont injustifiées

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