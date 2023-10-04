القوات: «أوعا تقعد مع خيّك»

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الأخبار: علم وخبر-

عُلم أن النائب السابق شانت جنجنيان سيُستدعى للمثول أمام مجلس الشرف في القوات اللبنانية تمهيداً لاتخاذ قرار بفصله نهائياً من حزب القوات اللبنانية على خلفية مشاركته في الفطور الذي أقامه النائب السابق سيزار معلوف على شرف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السبت الماضي. وستطاول المساءلة الحزبية أيضاً زوجة جنجيان ميراي خاتشكيان التي تشغل منصب رئيسة اللجنة النسائية في منسّقية القوات في زحلة رغم أنها لم تكن مدعوّة إلى الفطور.

وتردّد أمس أن معراب طلبت من النائب القواتي السابق شانت جنجنيان وخاتشكيان تسليم بطاقتيهما الحزبيتين في قرار ضمني يساوي طردهما من الحزب، علماً أن خاتشكيان تعرّضت في اليومين الماضيين لهجوم حادّ وحملة تنمّر بالاتصال على هاتفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.