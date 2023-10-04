«مذكّرات جلب» إلى تكريم القائد

A + A -

الأخبار: علم وخبر-

في الغداء التكريمي الذي أقيم على شرف قائد الجيش العماد جوزف عون، على نهر العاصي في الهرمل في 22 أيلول الماضي، «جُلب» المدعوّون إلى الغداء بالتواصل معهم هاتفياً من قبل ضباط في مخابرات الجيش لإبلاغهم بالدعوة. ولوحظ أن لائحة «المستدعين» اختيرت بعناية، ولم تتضمّن حزبيين، واقتصرت على فعاليات بلدية وتربوية ومخاتير، فيما كان لافتاً أن ضباط المخابرات دقّقوا أمام المطعم الذي أقيم فيه الغداء في هويات المدعوّين للتأكّد مما إذا كانت أسماؤهم واردة في اللوائح، ما أثار استياءً، دفع البعض إلى المغادرة. فيما زاد الاستياء بعد الكلمة التي ألقاها عون وأشار فيها إلى أن الجيش لم يكن ليستمر لولا «خير الأميركيين»!