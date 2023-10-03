"هل تعيد أوروبا النظر بمقاربتها لملف النزوح السوري في لبنان؟"... هذا ما كشفه أبي رميا!

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كشف النائب سيمون أبي رميا في حديث أنه تلقى وعودًا من النواب الأوروبيين بالتنسيق في ما بينهم لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري وستكون هناك أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني واجتماع تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي أي المرتبط بجوزيب بوريل

وأضاف: سأبادر فور عودتي من أوروبا الى الطلب من النائب فادي علامة بتشكيل وفد نيابي لبناني من كل الكتل للتوجه الى المحافل الدولية والأوروبية والتحدث بمقاربة موحّدة عن ملف النزوح

وأشار الى أنه شرح للنواب الأوروبيين أن أوروبا ستكون بعد لبنان بالنسبة الى موجة النزوح السوري والتباين الوزاري بشأن أزمة النزوح كارثي فالمسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة بوضع خطة