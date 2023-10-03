"أخبار ايجابية"... عقل: لا تفصلنا سوى أيام قليلة عن معرفة كيفية إجراء الحفر

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كتب عصو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

اتفاقية ميشال عون: تمهيد الطريق لمستقبل لبنان الأكثر إشراقاً!

في 27 تشرين الأول 2022، تم توقيع اتفاقية بحرية تاريخية بوساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل خلال ولاية العماد ميشال عون.

سمحت هذه الاتفاقية الرائدة ببدء أعمال التنقيب والتنقيب في البلوك رقم 9 قبالة شاطئ لبنان.

لعب جبران باسيل دورًا محوريًا في دعم استكشاف النفط والغاز في لبنان قبل عقد من الزمن.

وللأسف، واجه هذا المشروع معارضة من العديد من السياسيين اللبنانيين الذين حاولوا جاهدين منعه من النجاح.

الآن، لا تفصلنا سوى أيام قليلة عن معرفة كيفية إجراء الحفر، والشعب اللبناني ينتظر بفارغ الصبر الأخبار الإيجابية