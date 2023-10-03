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كلاس: الى متى يبقى اللبنانيون ضحايا الإحتكار والتسعير بالدولار؟

3
OCTOBER
2023
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس عبر منصة "أكس":

{{ بياني الوطني ..!}}

منذ سنتين نشرت هذا البيان
اليوم أؤكده،،،!

معنى أن أكون وزيرا
معنى ان ابقى مواطنا…!

حمى التسعير بالدولار و فلتان الأسعار ، هو إغتيال للإستقرار النقدي..!
الناس تتكوى و تتلوى…!

أن اكون وزيرا ، معناه :

١- أن أكون ( مستشارا معاكسا ) ، يسلط النور على الأسود بمثل ما يضيئه على الأبيض ؛

٢-أن أكون ( مدعيا عاما إفتراضيا ) ، يطالب و يتهم بإسم الناس ، من دون أن يطلق أحكاما ؛

٣-أن أتحمل غضب الناس و أتفهم خيبتهم ، فلا أحنق من سبابهم ولأ أزعل من شتائمهم ولا أصم ضميري عن معاناتهم المعيوشة ، ولا أخاف نرفزاتهم المشروعة ، بل أحملها الى مجلس الوزراء ، لنحاول حلها ونثبت أننا (#معا_للإنقاذ قولا و فعلا و إرادة حرة ، و كأن كل لبناني وزير وأكثر ؛

٤-ان أطالب وأعمل وأبادر وأعلن بإسم اللبنانيين ، أن الوقت لا يرحم ، وأن مقولة (الزمن حلال المشاكل) ليست في قاموسنا ولا هي من سلوكاتنا أبدا ؛

٥- الناس تئن وجعا و فقرا وأزمات ، ينامون على مصيبة ، و إذا ما إستفاقوا فعلى مصيبتين ؛

٦-#الدولرة تهدد منسوب الآمال التي رافقت تشكيل الحكومة و نيل الثقة. ليس قانونيا أن يتم تسعير أي سلعة بالدولار . ان هرطقة تسعير المازوت و فاتورة المولدات بالدولار هي مخالفة للقانون ، بل جريمة كبرى بررت لكل محتكر أن يفرض سلطته الدولارية على الناس وكأنه سلطان متسلط .

سؤال البلد: الى متى يبقى اللبنانيون ضحايا الإحتكار و التسعير بالدولار ..!؟

رأس الحكمة مخافة الله .
المحتكرون لا يخافون لا اللهجتين و لا الحكومة..!".

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