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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

3
OCTOBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز جنوب غرب تركيا مع أمطار متفرقة تكون غزيرة  أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى صباح غد الاربعاء  حيث يبدأ بالانحسار ويستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.

ملاحظة : معدل درجات لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة، و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا شمال البلاد، وتكون مصحوبة ببرق ورعد فترة قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، كما تنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع في درجات الحرارة.
الخميس:  غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، وتكون ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الداخلية فترة الظهيرة.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,33
-ساعة غروب الشمس: 18,21

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