وهّاب في هجوم عنيف على كريدية: ألا تخجل من نفسك.. سأفضحك!

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "كلما فتحنا ملف فساد يخرج علينا صغير كعماد كريدية ليتحدث عن مصالح شخصية ونحن نسأل هذا الصغير ما هي مصالحنا في أن نقف وراء الوزير في وقف الأنترنت غير الشرعي بينما تملك أنت يا كرودي جهاز مكافحة تعطله لمصلحة العصابات."

وأكمل: "وتضحك على الناس لتقول أن مناقصاتك خاضعة للشراء العام وانت تعلم كيف تأتون بالشركات ضمن إتفاق وتزعمون إجراء مناقصة لذا سأفضحك بالوثائق وسأعرض أمام الناس سعر الجهاز كما هو في الشركة وبإمكان الناس التأكد وهو 9,90 وسأعرض سعرك التي إشتريت به وهو 69 دولار."

وأضاف وهاب: " ألا تخجل من نفسك ألا يؤنبك ضميرك الناس تفتش عن دواء السرطان وهدر مؤسستك السنوي يؤمن هذا الدواء."

وختم وهاب: "سيد كريدية شركة bed rock تخصك كما أعتقد وحتى لا تكذب على الناس السعران مصدرهما هواوي."

وأرفق المنشور بالصور أعلاه.