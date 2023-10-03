living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ميقاتي.. عذر أقبح من ذنب!

3
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

علّقت مصادر معنية على تبرير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريقه صرف مليار دولار من حقوق السحب لدى البنك الدولي بعيدا من أي رقابة، فقالت: يرتكب ميقاتي مرة جديدة العذر الذي أقبح من ذنب. إذ هو يبرر صرف هذا المبلغ الهائل في أقل من سنة بذريعة تأمين الدواء والقمح، لكنه يتناسى أو يغفل أنه أقدم على فعلته هذه من دون أن يأخذ في الاعتبار العمل المؤسسي الذي يفرض عليه في أضعف الإيمان أن يخضع للسلطات الرقابية المختصة، كديوان المحاسبة، لو كان في نيته فعلا إبعاد عمله عن أي شبهة فساد أو إفساد.  أضافت المصادر: يُنتظر من السلطات الرقابية أن تتحرّك سريعا لوضع اليد على هذا الملف الفضائحي بامتياز. وحبذا لو يُسمَع صوت رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الحريص على أن يكون له صولات وجولات في أمكنة، وأن يحتجب في أمكنة أخرى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   