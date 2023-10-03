living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023

3
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع خبير في العلاقات الدولية أن يتعزّز التسليم الأميركي للصين بمرجعية آسيا، وفي قلبها حفظ المصالح الأميركية وأن ينتج عنه تبريد الملفات الساخنة وتفاهمات وتسويات ويتضمن انسحاب القوات الأميركية من العراق وسورية، بينما يبقى التنافس قائماً على أفريقيا وأوروبا، ويكون تعويض كيان الاحتلال عن أثمان التسويات التي تشبه ترسيم الحدود البحرية اللبنانية بفتح طريق التطبيع الاقتصادي مع الخليج وعائداته، كما هو الممر الهندي.


خفايا

قال سفير أوروبي إنه ينظر لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كمشروع فرصة لتسوية منصفة ضاعت على اللبنانيين، لأنها أرضت الطرف الذي يدعو للحوار بتضمينه في المبادرة وقيّدت هذه الدعوة بما يلاقي تحفظات الطرف الذي لا يعتقد بالحوار ممراً للانتخابات ويدعو لجلسات انتخابية متتابعة، فأخذت بهذا المطلب وضمّنته للمبادرة بتنسيق موفق. وأضاف عندما يحين وقت الانتخابات سوف تكون المبادرة ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس.

 

 

 

اللواء: أسرار


لغز

ارتفعت المخاوف جدياً من تعسُّر مالي مع بداية السنة، ما لم تحدث انفراجات بالرئاسة والمساعدات!


غمز

لم يُبدِ مرشح رئاسي طيبة خاطر لمفاتحته بعروض معينة، مقابل عزوفه عن المضي بترشحه..

 

همس

يسجّل قريبون من إحدى الوساطات عتباً على أصدقاء وشركاء مفترضين لم يتجاوبوا مع المساعي التي كانت ترتكز على رصيد معروف..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

أثناء جلسة لجنة المال والموازنة أمس، لوحظ دفاع مستميت من ممثلي «الثنائي الشيعي» عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وطريقة صرف أموال حقوق السحب الخاصة.

 

يتردد أنّ وزير مال سابقاً يتولى الحديث عن سياسات وزارة المال خلال الاجتماعات النيابية بينما يلتزم الوزير الحالي يوسف خليل الصمت.

 

يقال إنّ «الخرق» الذي فرضه نائب شمالي معارض، في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي، ليس دقيقاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   