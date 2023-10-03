عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023

الأخبار: فساد وإتاوات | الجيش بقاعاً: هل القتل لنا عادة؟
نصرالله: سهِّلوا سفر النازحين إلى أوروبا
الملوحة ترتفع 250 ضعفاً: لا مياه عذبة في لبنان
اللواء: مراجعة للوساطات الرئاسية: لبنان حلبة إختبار للصراعات
إحالة عمليات السحب إلى ديوان المحاسبة.. ونصر الله يُشجِّع الترسيم البرِّي وتسهيل توجُّه النازحين إلى أوروبا
البناء: نصرالله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح: / } لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة } الترويج للشذوذ جزء من الحرب الناعمة } أين المبادرة الفرنسية؟/ } ضاعت فرصة مبادرة بري } لو كان لنا القرار لأرسلنا ميقاتي إلى دمشق } افتحوا البحر نحو أوروبا/
الديار: تبخر أموال حقوق «السحب الخاصة» يضع البلاد أمام خطر الإنهيار الشامل خلال شهرين!
هل تسرّع لبنان بفض عروض الإستثمار في البلوكين 8 و 10 أو فتح الباب أمام الإنفراج؟
قطر تتحرّك ضمن هامش ضيّق رئاسياً... الأولويّة تحصين الإستقرار... ولا مُؤتمر دوحة جديد
الجمهورية: الحل الرئاسي مؤجل وخطر التوطين معجل
نداء الوطن: توقيف سوريَّين متورّطَين في تهريب المئات بالقوارب إلى أوروبا
نصر الله للنازحين: البحر أمامكم وسوريا وراءكم
النهار: الوساطات تنحسر تدريجاً ونصرالله يستبشر بالتنقيب
l'orient le jour: TotalEnergies, Eni et QatarEnergy veulent s’offrir tout le sud de la ZEE libanaise