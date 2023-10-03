عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023

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الأخبار: فساد وإتاوات | الجيش بقاعاً: هل القتل لنا عادة؟

نصرالله: سهِّلوا سفر النازحين إلى أوروبا



الملوحة ترتفع 250 ضعفاً: لا مياه عذبة في لبنان





اللواء: مراجعة للوساطات الرئاسية: لبنان حلبة إختبار للصراعات

إحالة عمليات السحب إلى ديوان المحاسبة.. ونصر الله يُشجِّع الترسيم البرِّي وتسهيل توجُّه النازحين إلى أوروبا





البناء: نصرالله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح: / ‭}‬ لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة ‭}‬ الترويج للشذوذ جزء من الحرب الناعمة ‭}‬ أين المبادرة الفرنسية؟/ ‭}‬ ضاعت فرصة مبادرة بري ‭}‬ لو كان لنا القرار لأرسلنا ميقاتي إلى دمشق ‭}‬ افتحوا البحر نحو أوروبا/



الديار: تبخر أموال حقوق «السحب الخاصة» يضع البلاد أمام خطر الإنهيار الشامل خلال شهرين!

هل تسرّع لبنان بفض عروض الإستثمار في البلوكين 8 و 10 أو فتح الباب أمام الإنفراج؟

قطر تتحرّك ضمن هامش ضيّق رئاسياً... الأولويّة تحصين الإستقرار... ولا مُؤتمر دوحة جديد

الجمهورية: الحل الرئاسي مؤجل وخطر التوطين معجل



نداء الوطن: توقيف سوريَّين متورّطَين في تهريب المئات بالقوارب إلى أوروبا

نصر الله للنازحين: البحر أمامكم وسوريا وراءكم



النهار: الوساطات تنحسر تدريجاً ونصرالله يستبشر بالتنقيب



l'orient le jour: TotalEnergies, Eni et QatarEnergy veulent s’offrir tout le sud de la ZEE libanaise