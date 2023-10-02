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بعد إعلان هيئة إدارة قطاع البترول تقدم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه اللبنانية، لفتت مصادر مطلعة عبر الـtayyar.org إلى أن الأمر يعني اهتماماً من قبل الشركات العاملة في البحر اللبناني. وأوضحت المصادر: "ستنكب ادارة قطاع البترول إلى دراسة العروض ورفع التوصية المناسبة لوزير الطاقة وفقاً لنوعية العرض المالية والتقنية. وردّاً على سؤال حول ما اذا كان الأمر يدعو للتفاؤل، قالت المصادر إنه مجرد وجود هذا الاهتمام فهذا يعني أن هناك أفضلية لهذه البلوكات وهناك نسب نجاح أعلى فيها بالمقارنة مع البلوكات الاخرى، ومن الطبيعي ان الصورة كلّها ستتغير نحو الافضل في حال حصول اكتشاف في حقل قانا المحتمل الذي يجري العمل عليه حالياً".