living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الإنتظار الرئاسي مستمر إلى فترة غير قصيرة... والأمل باستخراج الغاز متواصل فصولاً!

2
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا شي ينافس رتابة الإنتظار اللبناني التقليدي في الطبقة السياسية لمبادرات الخارج، سوى بعض بصيص الضوء الذي صنعه ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا. ذلك أنه بين الموفد القطري وتحركاته التي لم يتبين منها سوى محاولة ابتداع خيار ثالث بين كلل من سليمان فرنجية وجوزف عون، وبين عودة ضبابية لجان إيف لودريان، لا أمل راهناً ببروز مخرج في ظل تشدد القوى الفاعلة، لبنانياً وسعودياً وأميركياً. وحتى ذلك الوقت، يستمر الغرق اللبناني في الأزمات والمآسي وإدارة الفراغ، التي تضاعف من خطورتها هجمة النزوح السوري الكثيفة التي لم يعد ينفع معها الكلام بل الإجراءات الذاتية غير التقليدية.

في هذا الوقت يبرز بصيص ضئيل لكنه واعد في متابعة "الطرق" الإصلاحية المستقبلية الكبرى التي شقها الرئيس عون. فوزارة الطاقة وفي متابعة لملف استخراج الغاز، أعلنت عن تقديم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة، بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه البحرية اللبنانية. وأشارت الوزارة إلى "أن الشركات الني يتكون منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و ٩".

على خط مواز، كانت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تعلن إحالة ملف السحوبات الخاصة الى ديوان المحاسبة. وقد أكد كنعان أنه  لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات خاصة والصرف منها من دون المرور بالخزينة وبمجلس النواب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   