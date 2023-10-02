المرابطون: هذا ما يعكس حقيقة الممارسات القضائية الاعتباطية

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استنكرت ادارة العمل والنقابات العمالية في حركة "الناصريين المستقلين - المرابطون" في بيان، "استدعاء رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين المناضل كاسترو عبدالله للمثول أمام القضاء، بتهمة التحريض والمطالبة بحقوق العمال".

ورأت أن "هذا ما يعكس حقيقة الممارسات القضائية الاعتباطية، حيث يستدعى مناضل نقابي فاعل في نصرة المظلومين، من كافة الطوائف والمذاهب، ومناصرا للعاملات الاجنبية في تحصيل حقوقهم، مقابل التمييز العنصري اللاإنساني، بينما يعجز النظام القضائي اللبناني عن ملاحقة الفاسدين والمفسدين بالجريمة الموصوفة، ويقبع عاجزا عن اعتقال رياض سلامة".