وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال: المشاركة ستفسح المجال لتبادل الخبرات...

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توجّه وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار على رأس وفدٍ يضمّ الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان وفريق من وزارة الشؤون الإجتماعية إلى أرمينيا للمشاركة في مؤتمرٍ حول الرعاية البديلة لمدة ٣ أيام، بدعوةٍ من وزير العمل والشؤون الإجتماعية الأرمني.

خلال إفتتاح المؤتمر، أعرب حجّار عن إمتنانه للدعوة وأكّد أن المشاركة فيه ستفسح المجال لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الرعاية الأسرية البديلة بهدف الوصول إلى نهج مسؤول تجاه الأطفال. كما توجّه إلى المجتمع الدولي والمنظّمات الدوليّة بنداء إغاثة لدعم الآلاف من الناجين الأرمن الذين يتعرّضون للتهجير القسري الجماعي والتطهير العرقي.