إنذار أخير من كهرباء قاديشا للمؤسسات العامة: الدفع وإلا...!

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وجهت شركة "كهرباء لبنان الشمالي - قاديشا" في بيان، "انذارا أخيرا بوجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد اعتبارا من ٢٠٢٣/١٠/٢٤" .



واشارت الى انه "عطفا على الكتب السابقة لشركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا ، والبيان الصادر من مؤسسة كهرباء لبنان والموجه إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها المتعلق بتسديد فواتير الكهرباء تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد اعتبارا من ٢٠٢٣/١٠/٢٤،

وبناء على الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية صباح يوم الاثنين الواقع فيه ۲۰۲۳/۹/۲٥ مع معالي وزير المالية، معالي وزير الطاقة والمياه وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حيث تمت إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه لصالح شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا

وبناء على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم : تاريخ ۲۰۲۳/۲/۸ بهذا الشان وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ۲ من قرار مجلس الوزراء رقم ۳۰ تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ لمتابعة وتقييم خطة الطوارى الوطنية لقطاع الكهرباء

وبناء على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦،



وتطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمنا المادة ١٠ المعدلة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي،

وحيث أنه لا يسع شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة)، ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظا على توازنها المالي، وإصرارا منها على انجاح خطة الطوارى الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام.



تذكر شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا وللمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وذلك نقذا Fresh Lebanese Liras أي ليس بموجب حوالات سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة، وعليه، تدعوها إلى تسوية أوضاعها بهذا الشأن، وإلا سوف تضطر مرغمة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٣/١٠/٢٤ ضمنا،

كما تتمنى شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا على كافة الفعاليات والسلطات الرسمية في البلد دعم الشركة في إجرائها هذا، منعًا من الإخلال بميزانيتها العامة، وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وللحفاظ على استمرارية نشاطها وقدراتها المالية والانتظام المالي فيها والأموال العامة، وذلك لتسيير المرفق العام بالحد الأدنى الممكن في ظل الظروف الصعبة المستمرة في البلاد. كما وللسير قدما بهذه الخطة الإصلاحية، بالتعاون مع الجهات الدولية والدول المانحة، وتقدم وتطور مراحل تنفيذها".