شرف الدين: التلكؤ في حل ملف النازحين هو من الجانب اللبناني!

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اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين انه كان يفترض البدء بتفعيل لجنة عودة النازحين في جلسات مجلس الوزراء منذ أيلول ٢٠٢١ ووضع مخطط رادع لحل هذه الازمة.

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، أشار الى ضرورة وقف النزوح من الجانب السوري، الامر الذي يستوجب قراراً سياسياً ولقاءت متكررة بين الجانبين اللبناني والسوري.

وإذ جزم ان التلكؤ في حل الملف هو من الجانب اللبناني، لفت الى انه على الجانب السوري ان يتحمل مسؤوليته وينتدب مسؤولين ومراقبين على الحدود من جهته، وان يفكك الشبكات المتورطة بإدخال النازحين خلسة والتي يستفيد منها نافذون لبنانيون وسوريون.

شرف الدين كرر توجيه انتقادات لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب على خلفية تصريحاته الأخيرة، متهماً إياه بأنه ساعي بريد في خدمة ما يسمى المجتمع الدولي.



وقال: الجميع يدرك ان هناك تواطؤاً اجنبياً ضدنا، ويجب ان يكون لدى وزير الخارجية برنامجاً لمواجهة هذا النوع من القرارات وان يدافع عن حقوق الوطن ويتعاون مع الوزراء لمواجهة القرارات الجائرة.