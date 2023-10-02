"يحاول العابثون تشويهه"... بلدية بعلبك تستنكر: ستبقى بعلبك مقصداً لكل زائر للبنان

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صدر عن مجلس بلدية بعلبك بيان استنكر "ما نقل اليوم عن مصادر أمنية حول استهداف قلعة بعلبك، في الوقت الذي شهدت بعلبك هذا الصيف موسما سياحيا مميزا، يأبى الحاقدون على المدينة الا أن يبثوا أخبارا يتوهموها بأفكارهم السوداوية. فبعلبك التي تنعم بأمن أفضل من أي سنوات سابقة يحاول العابثون تشويهه".

وتابع: "قلعة بعلبك يحتضنها أهل هذه المدينة كما كل المقامات المقدسة والأماكن الاثرية، وللحاقدين نقول: موتوا بغيظكم، ستبقى بعلبك مقصداً لكل زائر للبنان. بعلبك مدينة الشمس، ستبقى إحدى المدن التاريخية الأهم في لبنان وفي الشرق، واسمها يغوص في أعماق التاريخ وتتراءى من خلالها هيبة الماضي العظيم الذي يأبى صداه أن يموت".