حمية في لقاء مع روداكوف: لتطوير مرافئ لبنان وتحديثها لنواكب إعادة رسم كوريدورات النقل العالميّ

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أشار وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية إلى أهمية تطوير مرافئ لبنان وتحديثها إضافة إلى قطاعات النقل، خصوصا بعد إعادة رسم لكوريدورات النقل العالمية.

وأوضح الوزير، خلال استقباله سفير روسيا الإتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، في الوزارة، أنّ العالم يشهد تغيرات سياسية وجيوسياسية متسارعة، وخطى متسارعة على صعيد قطاع النقل ولاسيما البريّ والبحريّ منه، ما يحتّم على لبنان أن نكون في قلب هذه الخطوط وليس على هامشها.

وشدّد على ضرورة تجيير موقع لبنان الجغرافيّ المميّز كعنصر جذب له.

وشارك روداكوف بدوره، الوزير حمية نظرته الاستراتيجية تجاه ما يحدث على صعيد إعادة رسم كوريدورات النقل في العالم، مؤكدًا أنّ "هذه الخطوط لابد لها أن تعطى الأهمية المطلوبة، وذلك حفاظًا على مصالح الدول من خلالها، ولا سيما في ما يتعلق بروسيا ولبنان على حد سواء".