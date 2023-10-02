"السّرقات" الرّحبانيّة... تنبيه أخيـر!

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صدر عن مروان وغدي وأسامة منصور الرحبانـي البيان الآتي:

"تَدرُجُ بين الحين والآخر أَخبار عن الأَخوين رحباني، وأَقاويلُ وافتراضاتٌ عن فيروز، لا تستند إِلى وقائع أَو إِثباتات أَو أَرقام أَو تواريخ، يتناقلها روَّادُ وسائل التواصل الاجتماعي من موقع إِلى آخر، وتَصدُر أَحيانًا في صحُف عريقة تتداول هذه الأَخبار وتتناولها من دون التّدقيق فيها حتّـى لَيشْعر القرَّاء أَنّـها أَخبار صحيحة.

بين الـمُتداوَل، مثلًا، ادّعاءٌ ليس له سندٌ مُثبَت، جاء فيه أَنّ عاصي الرّحباني كان وفيروز في زيارة الشّاعر الشّعبي زين شعيب في النّبطيّة، وضاق الـمكان بالـحضور فبادر شعيب إِلى القول: "سـمرا يا ام عيون وْسَاع..." وأُعجب عاصي بالـمطلع فبادرَ إلـى تلحين الـمقطوعة منسوبةً إِلـى شعيب. والحقيقة أَنّنا، بين كثير ما سـمعناه شخصيًّا من عاصي ومنصور عن تفاصيل مهنية في حياتـهما، لـم نسمع من أَيٍّ منهُما، ولا على حياة الشّاعر القدير زين شعيب، أَنّ تلك الزّيارة حصلت، بل في مـحفوظاتنا أنّ القصيدة هي للأَخوين عاصي ومنصور شعرًا ولـحنًا، كما هي مُوثّقة كذلك لدى جـمعيّة الـمؤلّفين والـمُلحّنين (الساسيم) في بيـروت وباريس.

ومن الـمُتداوَل أَيضًا أَنَّ قصيدة "سنرجع يومًا إِلـى حيِّنا" هي للفلسطينـيّ هارون هاشم رشيد (1927-2020) الّذي، حين كان عاصي ومنصور في مصر (1955) لـحَّنا له قصيدة "غرباء" باسـمه الصريح. ومع أَنه أَصدر تسعة دواوين شعريّة، لـم يُورد هذه القصيدة في أَيّ ديوان إِلَّا سنة 2009 في ديوانه الأَخير "الصّوت والصّدى". وعن الباحث فارس يواكيم نقلًا عن الباحث الـمُدقّق مـحمود زيباوي أَنّ القصيدة لا علاقة لـها بفلسطين بل هي أُغنيةُ حنينٍ لبنانيةٌ إِلى الأَرض الأُم، غنّتْها فيروز في عيد الاستقلال سنة 1956. فأَين كان الرّشيد بين صدور الأُغنية (1956) وصدور كتابه (2009) ولم يصرِّح بأَن هذه القصيدة له؟؟؟

ومن الـمُتداوَل كذلك أَنّ قصيدة "لـمْلَمتُ ذكرى لقاء الأَمس" هي للشّيخ العاملي علي محمد جواد بدر الدّين (١٩٤٩-١٩٨٠) وأَنّ عاصي الرّحباني "اشتراها" منه شرط أَلَّا يُذكر أَنّها للشّيخ الشّهيد. ولكن في الوقائع، عن أَرشيف مـحمود زيباوي، أَنّ فيروز غنّت هذه القصيدة سنة ١٩٥٣ أَيّام "مـحطّة الشّرق الأَدنى" ضمن لوحة غنائيّة رحبانيّة هي "حلوة الـمَوْطن". وهي موجودة في أُسطوانة ٣٣ دورة وعلى غلافها ما يلي: "شعر م. الرحباني... لحن ع. الرحباني". فكيف يـمكن أَن تكون للشّيخ بدر الدين وهو كان يومها ابن أَربع سنوات؟

وفي التّداوُل أَيضًا وأَيضًا أَنّ قصيدة "عصفورة الشّجن" هي للشّيخ بدر الدّين فيما هي، وفْق وثائق زيباوي، مسجَّلة مع مجموعة أُغنيات في الإِذاعة الكويتيّة سنة 1965. فكيف تكون لبدر الدين وهو يومها في الـخامسة عشرة؟ وهي صدَرت سنة 1995 على أُسطوانة "هـموم الحب" وفيها مجموعة من قديم فيروز. والقصيدتان ("لـملمتُ ذكرى" و"عصفورة الشجن") منشورتان في ديوان "قصائد مغنَّاة" الّذي نشرَه منصور من شعر الأَخوَين سنة 2007. وواضح في القصيدتين نسيجُهما الشعري المأْلوف لدى عبقريَّة الأَخوين الشعرية. وإِذا ذاك الشيخ، على ذمَّة من روَوا هذه الحادثة المغلوطة المختَلَقَة، كان صاحبَ "مجموعة قصائد"، فأَين هي قصائده حتّـى نتبيّن نسيجه الشعري الّذي حتمًا لا يـمكنه، ولا بـحال، أَن يطال الإِبداع الشّعري عند عاصي ومنصور؟

بناء على كل ما ورد أَعلاه، نجزم أَنّ هذه الأَخبار مغلوطة ومختلَقَة عفوًا أَو عمدًا، ومن العيب حضاريًّا وإِبداعيًّا، اتّهام عاصي ومنصور بــ"شراء" قصيدة من هنا أَو قصيدة من هناك. فمن السّذاجة حتّى السُّخْف أَن يستعير البحر الغامر ساقيةً ضئيلة من هنا أَو جدولًا صغيرًا من هناك. وعندما لَحَّنَ عاصي ومنصور قصيدة لغيرهما، ذكَرا ذلك صراحة وباعتزاز، كما حالهما مع سعيد عقل والأَخطل الصغير ونزار قباني وميشال طراد ورفيق خوري وعبدالله غانم وسواهم.

وفي الخلاصة: عاصي ومنصور الرحباني مملكة إِبداعية كبرى مَليكتُها الخالدة فيروز. وهذه المملَكَة جوهرةُ هذا العصر اللبناني، ولن يهزَّ أركانَها ادِّعاءٌ كاذب أَو اختلاقُ خبَر أو اتّهامٌ رخيص. فليكفَّ هذا الهراء، ولنَدَعَ عاصي ومنصور الرحباني يتوِّجان بالإِبداع عصرنا اليوم وكلَّ عصر سيأْتي بعده.

إنّه تنبيه أَخير، سنعمَد بعده إلى القضاء العاجل لدَحض كلّ ادّعاء من هذا النّوع الـخبيث."