يعقوب لـ بوحبيب :انت وزير خارجية لبنان أو المجتمع المدني ؟

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رد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ما قاله وزير الخارجية ابو حبيب لجهة إنه "مش قادر يشيل الزير من البير" لأن المجتمع الدولي والعرب لا يريدون عودة النازحين السوريين.

وأضاف يعقوب: "يعني يا حضرة الوزير الحدود الفلتانة وإقفال البحر وعدم تطبيق القوانين العادية وتسليم sNGO البلد وأموال السفارات وعدم التفاوض مع سوريا كلها بيد المجتمع الدولي والعرب!!!

يعني معاليك وزير خارجية لبنان أو المجتمع الدولي؟

وختم يعقوب: "بس تجيب عيلتك من أميركا وما يهمك الباسبور الأميركي فيك تحكي باخطر ملف وجودي على لبنان وبامور وطنية... ما بدي حملك اكتر المصيبة الكبيرة بالحكومة ورئيسها والمرجعية اللي حاميتها".