جلسة حكومية قريباً؟

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ترددت معلومات عن تحضيرات لتوجيه دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، لكن مصادر حكومية اكدت لـ”الجمهورية” أن لا جدول اعمال حاضراً بعد وإن كانت القضايا الملحّة المؤجلة من جلسات سابقة او تلك التي باتت على هذه اللائحة متعددة ومتنوعة وتتناول مختلف القضايا المعروفة من الجميع.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة الذي سيعود غداً الثلاثاء الى مكتبه في السرايا بعدما عاد من الأردن حيث امضى أياماً عدة الى جانب عائلة شقيقته وشارك في مراسم دفنها، سيبدأ درس مشروع الدعوة الى جلسة بعد ان يكون قد تقبّل التعازي اليوم من قبل المسؤولين اللبنانيين والديبلوماسيين المعتمدين في لبنان على مرحلتين ظهراً ومساء بوفاة شقيقته في البيال.