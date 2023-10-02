living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العشائر العربية تباغت «قسد»

2
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: شنت قوات العشائر العربية هجوماً واسعاً ومباغتاً ليلة أمس الأحد باتجاه مواقع وحواجز ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» في بلدة «أبو حمام» بريف دير الزور الشرقي، كبدتها فيه خسائر بشرية وعسكرية كبيرة.

 

وبينت مصادر محلية في مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي أن العشائر العربية باغتت مسلحي «قسد» في «أبو حمام»، وخاضت اشتباكات عنيفة معها خلّفت أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً في صفوفها، عدا اغتنام أسلحة وذخائر وسيارات دفع رباعية.

 

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن قوات العشائر العربية هاجمت بقذائف «آر بي جي»، وعلى حين غرة، 5 نقاط عسكرية لـ«قسد» دفعة واحدة ومن أكثر من جهة في «أبو حمام»، وطالبت عبر مكبرات الصوت مسلحي الميليشيات بالاستسلام بعد حرق آليات عسكرية لها وإحدى نقاطها العسكرية والسيطرة على مدرسة «أبو حمام غربي» في البلدة، الأمر الذي دب الفوضى في صفوف الميليشيات، التي انسحب مسلحوها من بعض النقاط واستقدمت طائرات «درون» لمراقبة نقاطها وتعزيزات عسكرية من نقطة المجبل إلى البلدة وباشرت عمليات تمشيط وحملة اعتقالات للسكان صباح أمس.

 

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات جرت بين مقاتلي العشائر العربية و«قسد» في بلدات شنان ودرنج والشعفة وغرانيج والطيانة شرق دير الزور وبلدتي كشة ومعيزيلة في ريف المحافظة الشمالي، والتي حاصرتها الميليشيات وأرغمت محالها التجارية ومدارسها على الإغلاق بعد وضع نقطة عسكرية داخل إحدى المدارس، كما حدث في مدارس عديدة استولت عليها الميليشيات في قرى وبلدات أخرى، مثل ذيبان التي لا يزال يُفرض فيها حظر تجوال على الرغم من فقدان المواد التموينية فيها.

 

سبق ذلك بث القائد العام لقوات القبائل والعشائر العربية وشيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل تسجيلاً صوتياً دعا فيه مسلحي «قسد» للانشقاق عنها والانضمام إلى صفوف قوات العشائر العربية، وذلك إثر انضمام مقاتلين من قبيلة «الشعيطات» في دير الزور إلى قبيلته في معركة بلدة ذيبان ثم أبو حمام، الأمر الذي دفع متزعمي الميليشيات إلى جلب أحد وجهاء عشائر الحسكة وصوروه في دير الزور على أنه من «الشعيطات» لتهدئة مقاتلي قبيلته، وفق قول مصدر عشائري شرق دير الزور لـ«الوطن».

 

وكشف المصدر أنه جرى تدريب قوات عشائرية احترفت معارك الكر والفر، ما وجه ضربات موجعة لمسلحي «قسد» في «أبو حمام»، وقبلها في ذيبان والطيانة، الأمر الذي سينهك ويضعف الميليشيات وينعكس ميدانياً لمصلحة العشائر بعد النيل من نقاطها العسكرية المنتشرة في جميع مناطق ريف دير الزور.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   