الوطن السورية: باسيل: مؤامرة تفكيك سورية انهزمت عسكرياً

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الوطن السورية: أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، النائب جبران باسيل، أن «مؤامرة تفكيك سورية انهزمت عسكرياً، مذكراً بقرار الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، مشاركة الجيش اللبناني في عملية «فجر الجرود» عام 2017، حيث انهزم إرهابيو «داعش»، «بدعم من المقاومة والسند السوري خلف الحدود».

وقال باسيل في كلمة له خلال زيارته مدينة بعلبك: إن المؤامرة التي انطلقت عام 2011 بهدف تفكيك سورية وزعزعة لبنان كانت ضمن مسار تفكيك المنطقة وإحاطة الاحتلال بدويلات مذهبية تتناحر فيما بينها، بدلاً من أن تحارب إسرائيل.

وأضاف: «النازحون السوريون يتدفّقون بالآلاف على الحدود، عبر معابر غير شرعية ومعروفة، بتشجيع دولي وتواطؤ داخلي»، مؤكداً أن «أعداد النازحين صارت أكبر من قدرة الأرض على استيعابهم».

ولفت باسيل إلى ما صرّحت به وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً والتي اعتبرت فيها أن «الظروف غير مواتية لعودة النازحين، وإنّ دعماً مالياً يجب أن يُقدّم إلى لبنان»، متسائلاً «أين هو الدعم المالي»؟ مؤكداً وجود حصار على لبنان.