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المجتمع الدولي: لا عودة للنازحين

2
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تستمر معاناة اللبنانيين من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية، من دون أي خطة جدية لمعالجته. وتتبارى القوى السلطوية والسياسية في الثرثرة علانية ولا تفعل شيئاً في الواقع.

 

بو حبيب يتحدث لـ«الجمهورية»

في هذا السياق، عاد لبنان الرسمي من نيويورك، كما ذهب، خالي الوفاض من اي حلول لأزمة النازحين، نتيجة التصلب الغربي لا سيما الاميركي، في منع عودتهم قبل الحل السياسي في سوريا، والذي يريد الغرب فَرضه على السلطات السورية الرسمية.

 

وقال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لـ«الجمهورية»، بعد مشاركته مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجمعية العامة للامم المتحدة واللقاءات التي عقداها مع زعماء وممثلي الدول، انّ القرار الدولي يتلخص بأن «لا عودة للنازحين» ولن يدفعوا لهم اذا عادوا، فيفضّل النازح عندها البقاء حيث هو».

 

وكشف بو حبيب ان دول الغرب مهتمة اكثر بالوضع في اوكرانيا، وقال رداً على سؤال عن البدائل التي يمكن ان يلجأ اليها لبنان وسوريا: سندرس البدائل، وهناك فريق مختص في وزارة الخارجية يقوم بوضع الاقتراحات، وسنبحثها خلال زيارة دمشق بعد عودتي، ونستمع الى المقترحات السورية البديلة.

الجمهورية
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