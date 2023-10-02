عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 تشرين الأول 2023

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الأخبار: انتخابات «الشرعي»... نهاية الأُحاديّة

دكانة إرنست أند يونغ دقّقت في دكانة سلامة: اعتمدنا معايير سلامة لا المعايير الدولية

ابن سلمان يطبّع: فلسطين أخيراً







الديار: لبنان في «نفق رئاسي طويل»... الحراك الفرنسي ــ القطري «دون بركة»... فهل يتوسّع الى «الخماسيّة» بكاملها؟

«عين الحلوة» أمام اختبار تسليم المطلوبين

إنتخابات سلسة لـ«الشرعي الإسلامي الأعلى»... والرياض تلملم صفوف السنّة



نداء الوطن: باسيل يواصل التهشيم الجوّال بالمؤسسة العسكرية!

لا خيار دولياً إلا "الثالث"



النهار: "الحزب" يهدّد وباسيل يرفع السقوف! أرقام السحب الخاص في المجلس اليوم



الجمهورية: المجتمع الدولي: لا عودة للنازحين

تحولات كبرى ولبنان ليس بمنأى عنها



البناء: تفجير انتحاري في أنقرة… وحزب العمال يتبنى… وأردوغان يلوح بالعملية العسكرية / الموفد القطري يعرض مقايضة سحب ترشيح فرنجية بسحب ترشيح قائد الجيش / حردان في احتفال «القومي» بـ 1000 منتمٍ جديد: قانون الانتخاب سبب الفراغ الرئاسي /



اللواء: الوساطات في الدوامة.. و«مجلس اليأس» لا إصلاحات ولا رئيس!

إنتخابات تنافسية في المجلس الشرعي.. وباسيل يهاجم الأجهزة وفرنجية



l'orient le jour: Amin Maalouf, perpétuel « désorienté »