" ولعت" بين وزيرين في إستديو " الجديد".. ماذا جرى؟

A + A -

شهد برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد" سجالاً غير مباشر بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير المهجرين عصام شرف الدين في حكومة تصريف الأعمال على خلفية ملف النزوح وتشكيل لجنة وزارية للذهاب الى سوريا. وطالب بو حبيب من شرف الدين بـ"التخفيف من الحكي"، لأنه لن يستطيع فعل شيئ في هذا الملف، مشيراً الى ان شرف الدين لديه مشاكل مع جميع الوزراء، واذا اراد ان يترأس الوفد الى سوريا فليذهب. ورد شرف الدين على كلام بو حبيب بالقول: " هلق منشوف. إنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ انت خانع ومهادن ومتواطئ. لا يعنيني ما يقول هذا الرجل. واقدر عمره".

وأضاف:" ما أخشاه هو ان تقوم مفوضية اللاجئين بمسح مئات الأسماء المتعلقة باللاجئين السوريين ممن هم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية."



هذا وكان بوحبيب قد لفت إلى أن "الموقف السوري سمعته من الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السوري ونائبه أن "السوريين بس بدن بيرجعوا"، أما الموقف الأوروبي يشدد على ضرورة التغيير السياسي في سوريا وهي غير آمنة لعودة النازحين".



و أضاف: "إذا ذهبت إلى سوريا "مش رح شيل الزير من البير" وتم الإتفاق أنه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع فيصل المقداد تاريخاً للقاء. أخذت المبادرة بزيارة سوريا وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا "حتى ما نعمل شي".