بالصورة والفيديو - الوزير حمية: برسم الرأي العام..!

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نشر وزير الأشغال علي حمية عبر حسابه ما يلي :" رسم الرأي العام،وليحكم على تحمل المسوولية لدى البعض : وكأن دعوات التكامل بين الجهات المعنية تصبح لديه هباءً منثوراً ! - الصورة :هذا الصباح من جونية بالقرب من حلويات الدويهي قبل مفرق حاريصا -الفيديو هذا المساء لنفس المكان يظهر طوفان من النفايات من امام المحلات ومن اعلى المنطقه ! ورش وزاره الاشغال العامه والنقل تعمل الان على تعزيلها … لو سمحتم بنترجاكم شو بنقلكم… قبلنا بحكم الطبيعه وتغيير المناخ ولكن مش معقول نقبل بالاستهتار من الناس والتقصير من الادارات الاخرى وبالاخر ان حصل فيضان ما عندكم الا الاهانات وتقاذف المسؤوليات "