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بالصور: "انذروا صاحبتها ".. ماذا جرى في إحدى خيم شاطئ صور؟

1
OCTOBER
2023
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كتب موقع ياصور:

"جرى التداول، وبشكل مكثف، على مواقع التواصل الاجتماعي في صور هذا اليوم، ان عدداً من شبان المدينة اوقفوا حفلة غير اخلاقية كانت تقام في احدى الخيم البحرية على شاطىء صور الجنوبي.

وتداول الناشطون فيديوهات من الحفلة يظهر فيها شبان يرقصون مع بعضهم في ظل اضاءة حمراء وموسيقى صاخبة وقال الناشطون ان هؤلاء الشبان هم شاذون جنسياً وكانوا يقومون بحفلة خاصة بالشواذ في ظل اجواء وممارسات غير مقبولة اخلاقياً.

وبحسب المتداول فإن هذا الامر اثار حمية عدد من شبان المدينة الذين صودف مرور بعضهم قرب الخيمة البحرية حيث كانت تقام الحفلة فتداعوا وهاجموا المحتفلين وضربوهم وحطموا محتويات الخيمة وانذروا صاحبتها بالكف عن هذه الممارسات.

لاحقاً جرى تداول بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صور استنكر فيه الشبان ما حدث وطالبوا صاحبة الخيمة البحرية بالكف عن ممارساتها ودعوا مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله لاتخاذ موقف مما يحصل من منطلق دوره في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مستغربين صمت بلدية صور عما يحدث في مدينة الامام الصدر اعاده الله سالماً."

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