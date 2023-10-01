انتخاب د. جورج تادي مستشارا للجمعية الأوروبية الأسيوية لجراحي القلب

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انتخبت الجمعية الأوروبية الآسيوية لجراحي القلب الدكتور جورج تادي مستشارا للجمعية في مؤتمرها الأخير الذي انعقد في بلغراد صربيا. درس الدكتور تادي الطب العام في جامعة بروكسل -بلجيكا ثم تخصص في جراحة القلب في جامعات باريس وعمل في فريق البروفسور الشهير كريستيان كابرول الذي زرع اول قلب في اوروبا في العام ١٩٦٨ . وكان د. تادي من أوائل من أنجزوا عمليات زرع قلب في بيروت . بعد عودته إلى لبنان ترأس اقساما عدة لجراحة القلب في عدد من مستشفيات بيروت . ساهم مع مجموعة من زملائه في نشر ثقافة وهب الأعضاء وأنشأوا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء والكلى وهو أمين سر الجمعية والتي أصبحت لاحقا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء.