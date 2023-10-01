البستاني للـLBCI: الأهم من انتخاب الرئيس هو الاتفاق على برنامج رئاسي.. وهذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز

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أكدت عضو تكتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني أننا "كتيار وطني حرّ مع انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ولكن اليوم نواجه صعوبة في انتخاب الرئيس ولكن الأهم من انتخاب الرئيس هو الاتفاق على برنامج رئاسي".

ورأت البستاني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "للخروج من الأزمة نحن مجبورون على الاتفاق على أولويات".

كما أعلنت أننا "لم نرفض الحوار الذي دعا اليهلبرئيس نبيه بري، وقلنا إن هناك ظروفا يجب أن تكون موجودة لينجح هذا الحوار".

وشددت البستاني على أن "الاستحقاق الرئاسي هو لبناني بامتياز وقرارنا حرّ".