عناوين الصحف ليوم الأحد 1 تشرين الأول 2023

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النهار: ترقّب وجمود ومراوحة عند "نقطة الصفر"!

الديار: الملفّ الرئاسي أمام مفصل مصيري... هل تتجه البلاد إلى مزيد من التأزم المالي؟



الأنباء الكويتية: جعجع يتعهد بالمواجهة «حتى النهاية» وريفي: نريد وطناً يشبهنا لا بلد إرهاب أو مصنع «كبتاغون»

الفراغ في شهره الـ11 و«القوات»: طبخة الرئاسة بدأت تنضج



الشرق الأوسط السعودية: العطش والجوع يطاردان سكان العالم

"الشرق الأوسط" تسلط الضوء على أزمة المياه العالمية الناتجة عن سوء الإدارة والهدر وتغيُّر المناخ



الوطن السورية: أكد في مقابلة مع تلفزيون «CCTV» أن الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة … الرئيس الأسد: الحرب لم تنتهِ وشعبنا قادر على إعادة البناء عندما تتوقف الحرب وينتهي الحصار