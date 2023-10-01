living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يعوّل على الدور القطري؟... مرجع نيابي يكشف: "لا نزال نراوح مكاننا"

1
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

بعد تعثر الحراك الفرنسي في إيجاد حلٍ لأزمة الشغور الرئاسي المستعصية في لبنان، تتجه الأنظار اليوم الى الحراك القطري، وتعلق بعض الآمال عليه، علّه يحقق خرقًا في جدار هذه الأزمة، على اعتبار أن لقطر تجربةٍ سابقةٍ ناجحةٍ في رعاية "تسوية الدوحة" في أيار من العام 2008، التي أفضت إلى إنهاء الفراغ الرئاسي، إثر انتهاء ولاية الرئيس العماد إميل لحود في تشرين الثاني من العام 2007، بعد التوافق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، وتأليف "حكومة جامعة" برئاسة فؤاد السنيورة، تمثل المكونات الممثلة في المجلس النيابي آنذاك.

 

كذلك تم التوصل في الدوحة إلى توافق النواب اللبنانيين على إجراء الانتخابات النيابية في العام 2009، وفقًا لقانون العام 1960، بجهودٍ من التيار الوطني الحر في حينه.

 

بناءً على ما تقدم، تعتبر أوساط سياسية متابعة أن الوسيط القطري مؤهل لتأدية دورٍ فاعلٍ، يعوّل عليه في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

 

وتلفت إلى أن الدعم الدولي والعربي للمهمة القطرية في لبنان، ومروحة العلاقات والاتصالات القطرية مع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة، خصوصًا إيران والسعودية، حتمًا سيسهم ذلك في تعزيز الدور القطري في لبنان، ويرفع منسوب فرص نجاح الدور المذكور، برأي المصادر.

 

وتعتبر أن الإمكانات المالية الكبيرة لقطر، ودعمها المالي للأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، وإمكان زيادة هذا الدعم، في حال تجاوب الأفرقاء السياسيين اللبنانيين مع الوسيط القطري، بالتالي إنجاح مهمته، فان ذلك قد يعزز الثقة أيضًا في الحراك القطري في بيروت، ويدفع إلى تعليق الآمال على هذا الدور، أكثر من الدور الفرنسي، "فليس لديه حوافز النجاح التي تحظى بها الدوحة"، تختم المصادر.

 

وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يؤكد مرجع سياسي قريب من محور المقاومة، أن لدى بعض وسائل الإعلام اللبنانية ومن يقف خلفها، مغالاة في تقدير الدور القطري على خط أزمة الرئاسة اللبنانية، معتبرًا أن لا يجوز مقارنة المرحلة الراهنة مع حقبة تفاهم "سين سين" أي (سورية والسعودية) ما بين الأعوام 2008 وبداية العام 2011، أي قبل اندلاع الحرب الكونية على سورية ومحور المقاومة، وانخراط قطر في هذه الحرب بكل ما أوتيت من قدراتٍ ماليةٍ، لشراء الذمم والعمائم المأجورة ودعم التكفيريين وما إلى ذلك، في محاولاتٍ فاشلةٍ لإسقاط الدولة السورية.

 

غير أن الدور القطري في سورية، لم يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى إراقة دم الشعب السوري، وتمزيق النسيج الاجتماعي لهذا الشعب، لذا لا يعوّل على هذا الدور في تأمين وصول رئيسٍ جديدٍ للجمهورية اللبنانية، لا يطعن المقاومة بالظهر، رغم علاقة الدوحة بطهران، واتصالات الأولى بالرياض، يختم المرجع.

 

وعن "الدعم السعودي" للحراك القطري، يعتبر مرجع نيابي "أننا لا نزال في المربع الأول، ولا تزال الأفرقاء المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي متمسكةً بشروطها. لذا لا يتوقع المرجع إمكان نضوح حلٍ مرتجى لأزمة الفراغ الرئاسي، مستشهدًا بقول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقائه المرجع المذكور في الأيام الفائتة: "خلونا نرجع للمربع صفر"، يختم المرجع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   