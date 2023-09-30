"وضع البلد يتطلب منا ان نتطلع الى برنامج الرئيس المقبل"... الوزير باسيل: رفضنا للنزوح ليس بخلفية عنصرية بل بخلفية وجودية

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قال الوزير باسيل من مطرانية زحلة للروم الكاثوليك أن ما يحصل للمسيحيين ولبنان هو ابعد من اختلاف بالرأي والمسيحيون لا يجب أن يخافوا على تنوعهم وديمقراطيتهم وعلى طبيعتهم التي تقتضي ان يكون لديهم اختلاف بالآراء، ما يجب أن يخافوا منه هو ان يمس الخلاف بوجودهم ودورهم ووجودهم ويشكل نوعا من الخطر الوجودي.

وأضاف وضع البلد يتطلب منا ان نتطلع الى برنامج الرئيس المقبل وبرنامج العهد من هنا تقدمنا بورقة الاولويات الرئاسية ونستطيع الاتفاق على بنودها لتأمين برنامج ينجح فيه الرئيس المقبل.

وأشار الى أن زحلة كانت ممثلة في الوزارة والادارة والمجلس النيابي وهي اليوم معرضة للخطر ومحاصرة بموجة نزوح يمكن أن تجتاحها كما كل لبنان ويجب أن نتعاطى معها بمسؤولية ورفضنا للنزوح ليس بخلفية عنصرية ولا طائفية بل بخلفية وجودية لان أرضنا ومواردنا لا تتحمل اكثر.

و اعتبر أن المسؤولية الكبرى في زحلة تقع على المطارنة الذين يجب أن يتركوا النفس الإنساني مع شعب تعرض للظلم ولكن لدى آخرين خلفيات أخرى للنزوح وعلينا مسؤولية القيام بالمتوجب لحماية المدينة وليعيش فيها سكانها في ظل اكبر خطر يواجه لبنان منذ مئة عام.

وختم بعملنا الوطني نفكر بلبنان ولكن هذا لا يلغي ان لدى زحلة صفة ورمزية كبيرة وبمجرد اللقاء في هذا الصرح فهو دليل على أهمية الكاثوليك وحضورهم ودورهم.