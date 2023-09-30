الجيش داهم مخيما للنازحين السوريين في صحراء الشويفات!

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أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه، اليوم السبت، بيانًا جاء فيه: "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية الإستخبارات، مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات، وأوقفت 7 سوريين و5 بنغلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، واللبناني (ع.ح.) لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية من مديرية الإستخبارات في منطقة الغبيري، المواطنَين (أ.س.) و(ع.ز.) المطلوبَين بعدّة مذكرات توقيف، بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما كمية منها، إضافةً إلى مسدس حربي ومبلغ كبير من المال.

وأوقفت الدورية أيضًا في منطقة صبرا المواطن (أ.ك.)، المطلوب بجرم إطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والإتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".