في برج البراجنة... "كمية كبيرة من المخدرات" مخزنة داخل شقتين!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتخزين المخدرات داخل شقَّتَيْن في محلة برج البراجنة، بهدف توزيعها على المروّجين".



وأضاف، "على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في الشعبة القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورين وتوقيفهم، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات توصّلت الشعبة إلى تحديد موقع الشقَّتَيْن المستخدَمَتَيْن لتخزين وترويج المخدِّرَات في محلة برج البراجنة، وإلى تحديد هوية المتورّطين وهم: خ. ع. (من مواليد عام 1992، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدرات وع. ع. (من مواليد، عام 1990 سوري) شقيق الأول وي. ن. (من مواليد عام 1989، لبناني) مروّج مخدّرات".



وتابع البلاغ، "بتاريخ 21-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دوريات الشعبة الشقَّتَيْن في محلة برج البراجنة، وأوقفت الأول والثاني داخلهما، وبالتزامن أوقفت الثالث في محلة طريق صيدا القديمة. وبتفتيش الشقتين تم ضبط: /399/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي/2/كلغ، و/47/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /330،2/غ".







واستكمل، "ميزان حساس عدد/2/، كمية كبيرة من المخدرات وأكياس لتوضيبها، طبة بلاستيكية مدوّن عليها jumbo تحتوي على آثار الكوكايين، كمية من مظاريف النايلون، عبوة زجاجية فارغة لتوضيب المخدرات، علبة بلاستيكية بداخلها بطاقات، مصفاة صغيرة لتعاطي المخدّرات، مبالغ مالية، و/3/ هواتف خلوية. كما تم ضبط سيارة نوع "شيفروليه" تُستَخدَم في عمليات ترويج المخدرات".



وذكر البلاغ، أن "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتخزين وتوضيب المخدّرات نوع كوكايين داخل الشقتَيْن بعلم شقيقه (ع. ع.)، بالإضافة إلى توزيعها على المروّجين ومن بينهم (ي. ن.)، كما وأنه يعمل لصالح أحد التجار في منطقة البقاع. واعترف الثاني والثالث بما نُسِبَ إليهما وبتعاطيهما المخدرات".



وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".