بالأسماء - وزير البيئة يحدد المناطق الأكثر تعرضا للحرائق.. ويحذّر!

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نبّه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين اليوم من خطر الحرائق، وكتب على منصة "إكس": "يشهد اليوم ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا. ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتياً لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق اخرى".

واضاف: "من اهم الخطوات الأساسية والارشادات التي يجب على المواطنين اتخاذها في الاعتبار لتفادي الحرائق: