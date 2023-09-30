بالصور والفيديو - الوزير باسيل في حوار مع الهيئات الإقتصادية في زحلة والبقاع: خسرنا ٣٣ عاماً بسبب عدم اقرار اللامركزية (بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في حوار مع الهيئات الإقتصادية في زحلة والبقاع أن اللامركزية تسمح لكل قضاء أو وحدة جغرافية متنوعة وخسرنا ٣٣ عاماً بسبب عدم اقرار اللامركزية.

وأضاف: اذا لم يكن هناك صندوق ائتماني لن يأتي أحد للإستثمار في لبنان.

وأكد الوزير باسيل في جولته على زحلة والبقاع أن قيمة الصندوق الإئتماني تحفظ أملاك الدولة وتزيد قيمتها

وأن القطاع الخاص في الداخل والخارج يؤدي الى توفر المال وتحقيق الثقة مع تجاوز التعقيدات الحكومية لتمويل المشاريع الكبرى كمطار رياق وسكك الحديد.

وقال: حصلت قصة المياومين بسبب عدم قبولهم العدادات الذكية والدافع السياسي والنتيجة عدم ايجاد حل للكهرباء وكل ذلك نتيجة استعمال القطاع العام من قبل قوى سياسية.